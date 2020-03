La próxima semana entraría en vigencia la declaratoria de Zona Especial de Seguridad para Guayas, según dijo la mañana de este domingo 22 de marzo de 2020 el vicepresidente Otto Sonnenholzner.

El segundo mandatario no dio más detalles acerca de las implicaciones que esta medida tendría directamente sobre las restricciones que rigen actualmente en la provincia del Guayas.

El pedido de una Zona Especial de Seguridad fue planteado por el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, por la cantidad de contagios en la zona.

De acuerdo con el reporte de las 10H00 de este domingo 22 de marzo de 2020, Ecuador registra 789 casos confirmados de coronavirus. En Guayas hay 607 casos.

Sonnenholzner ratificó que solo se permiten los vuelos humanitarios. Además, recordó la restricción en fronteras y el aislamiento domiciliario obligatorio.

De acuerdo con el funcionario, "los próximos 7 a 10 días posiblemente van a ser los más difíciles para el país, ahí es donde tenemos que demostrar nuestras ganas de trabajar, nuestra voluntad".

"No hay sistema de salud que alcance si no ponen de su parte. Si ayudan, no llegaremos al momento en que tengamos que escoger a quién salvar y a quién no", aseveró.