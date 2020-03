El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, anunció la mañana de este domingo 22 de marzo de 2020 que los casos positivos de coronavirus ya suman 789 y que el número de fallecidos se ubica en 14.

El segundo mandatario ratificó que solo se permiten los vuelos humanitarios. Además, recordó la restricción en fronteras y el aislamiento domiciliario obligatorio.

"No hay sistema de salud que alcance si no ponen de su parte. Si ayudan, no llegaremos al momento en que tengamos que escoger a quién salvar y a quién no", aseveró el funcionario.

De acuerdo con Sonnenholzner, "los próximos 7 a 10 días posiblemente van a ser los más difíciles para el país, ahí es donde tenemos que demostrar nuestras ganas de trabajar, nuestra voluntad".

El vicepresidente puso énfasis en que de los 789 casos positivos de COVID-19 en el país.

El segundo mandatario insistió en que no puede haber cortes de servicios básicos en la nación en medio de la emergencia que afecta al país. Agregó que el Gobierno pidió a las empresas de telecomunicaciones que no hagan cortes.

Según las cifras oficiales, 1.347 personas están en un cerco epidemiológico, 872 casos se han descartado y 3 se han recuperado.

De los cerca de 800 positivos, 701 están estables en aislamiento domiciliario y 71 hospitalizados, de los cuales 17 tienen pronóstico reservado.

La mayor parte de contagiados se encuentran en la provincia del Guayas (607), seguida de Pichincha (60), Los Ríos (25) y Azuay (19).

Entre las provincias que se mantienen sin registros oficiales de coronavirus figuran Carchi (fronteriza con Colombia), Cotopaxi, Tungurahua, Napo, Orellana, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos, esta última situada a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

El vicepresidente Sonnenholzner, agradeció a quienes se han sumado a las medidas de aislamiento obligatorio y han cumplido con las disposiciones oficiales para evitar la expansión del COVID-19, pero pidió un mayor esfuerzo pues "esto está todavía lejos de terminar".

"Esto es responsabilidad de todos", dijo en cadena nacional, durante la que reiteró que "nadie puede salir de casa" con excepción de una persona designada para adquirir alimentos o medicinas, entre otros, y respetando las restricciones de movilización de vehículos establecida.

Pidió a los políticos dejar de lado las "broncas y la crítica" y arrimar el hombro para superar la situación demostrando "que amamos a nuestro país".