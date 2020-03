Alarma en Ancón tras muerte de hombre por coronavirus

Tras la alarma que causó en Ancón, provincia de Santa Elena, el fallecimiento, el jueves, de un hombre por coronavirus en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), este sábado 21 de marzo de 2020, el cadáver fue retirado de esa casa de salud.

El cuerpo fue trasladado a Guayaquil, donde fue cremado de acuerdo con el protocolo, según diario Expreso, que añade que los exámenes sobre el virus se realizaron antes de que falleciera.

“Por tal razón y debido a que los resultados no llegaban, los familiares -que solicitan no se publique su nombre, no retiraron el cuerpo hasta no saber la causa”, precisa el rotativo guayaquileño.

En medio de toda, la alarma continúa porque el centro de salud, según aseguran usuarios y vecinos del centro hospitalario, nunca cerró sus puertas.

“En Ancón vivimos muchos adultos mayores, si tanta gente entró y salió de allí, es posible que el coronavirus esté propagado ya en toda la provincia", dijo Ernestina Villavicencio, moradora de Ancón.

El ahora fallecido fue profesor del colegio Eugenio Espejo de Salinas y se dedicaba, además, a la reparación de electrodomésticos.

El hombre vivía en el barrio Alberto Spencer de Santa Elena, que fue intervenido por el Municipio de Santa Elena y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal para levantar un cerco epidemiológico.