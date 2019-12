En entrevista en Contacto Directo, Mauricio Cruz Lopes, director regional encargado de Odebrecht , precisó los motivos por los que no avanzan los diálogos que buscan determinar el monto de una reparación integral para el Ecuador, ante las prácticas corruptas de la constructora brasileña.

“La empresa no define la agenda, la empresa está dispuesta a seguir adelante lo que quiera el Estado ecuatoriano. Yo estoy aquí presente hoy justamente para poder seguir adelante con ese diálogo”, aseguró.

De acuerdo con el funcionario, la principal preocupación de la compañía es pagar las deudas que tienen en el país, pero que para eso necesitan que el Gobierno les pague 103 millones de dólares que están pendientes por algunas de las obras que obtuvieron a través del pago de coimas.

“Necesitamos cobrar las cuentas que tenemos por cobrar para tener medios para pagar a esas empresas”, indicó.

Según Mauricio Cruz Lopes, la empresa no tiene la intención de acudir a arbitrajes para cobrar valores al Estado ecuatoriano, como sí ha ocurrido en Perú y en Colombia.

“Nuestra intención en esta negociación, en esta meda de diálogo, es para poder pagar la deuda que tenemos acá, incluso reparación civil”, manifestó.

Ante la pregunta de si Odebrecht financió campañas electorales en Ecuador, él dijo: “No tengo esa información. No tengo, hoy es mi primer día en el Ecuador, yo no tengo detalles del pasado y voy a empezar a enterarme, pero no le puedo decir nada ahora, no tengo”.

No está claro cuánto tiempo más tomará la definición de los montos que Odebrecht pagará. Lo cierto es que el régimen de Moreno ha afirmado que no volverá a contratar con esa empresa.