Esta noche es la gran gala del Miss Universo

Ecuador está representado por la guayaquileña, Cristina Hidalgo, cuya participación podrá ser observada a través de la pantalla de Ecuavisa.

A sus 22 años, ella es una modelo profesional y estudiante de Comunicación Corporativa en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS). La joven busca ser la sucesora de la filipina Catriona Gray, Miss Universo 2018, y obtener la corona 'The Power of Unity Crown'.

En redes sociales, Hidalgo se mostró agradecida y orgullosa de representar a su país. "Puedo decir que aunque no ha sido fácil, gracias a eso me he convertido en la persona que soy ahora y me dió la oportunidad de conocer tantas personas maravillosas que han estado incondicionalmente en todo momento para mi", expresó en Instagram.

El jueves pasado, la joven participó en unas entrevistas en las que el comité de selección pudo hablar con cada una de las concursantes.

Y el viernes, las jóvenes se subieron al escenario en un triple desfile de trajes de baño, vestidos de noche y conjuntos directamente inspirados en la historia, costumbres y tradiciones de sus países de origen.

El hotel Marriott Marquis de Atlanta acogió este evento al que acudieron cientos de personas como público portando banderas, carteles, gorros y camisetas con los colores de sus países.