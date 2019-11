En Guayaquil, durante un foro en la Casa de la Cultura del Guayas, este jueves 14 de noviembre de2019, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, dijo que jamás hubo un compromiso para un diálogo con el gobierno de Lenín Moreno, una vez que finalizaron las protestas de octubre.

Según dijo, lo que se planteó fue sentarse a la mesa a debatir algunas medidas que ayuden a salir de la crisis económica y derogar el decreto 883, que eliminaba el subsidio a las gasolinas extra, ecopaís y el diésel.

Con gente del Frente Popular y del sindicato de trabajadores, que participaron del foro, Vargas le respondió al vicepresidente de la república, Otto Sonnenholzner.

“Nadie le dijo al vicepresidente que tenía que pedirnos visa, nadie lo dijo. Lo único que dijimos es que haya respeto a las organizaciones porque los pueblos y nacionalidades tenemos un derecho constitucional de autodeterminación, de autogobiernos comunitarios”.

“No vamos a aceptar ni vamos a seguir aceptando tal cual cómo hicieron los gobiernos de turno de dividir a las organizaciones”, expresó el líder indígena.

Tras las declaraciones del dirigente indígena, Leonidas Iza, quien advirtió al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que si sigue "pretendiendo dividir" a las comunidades (indígenas) podría enfrentar la "justicia" de estos pueblos, el segundo mandatario dijo el miércoles 13 de noviembre de 2019 que seguirá con los diálogos.

"No vamos a responder el odio con odio, no vamos a responder la violencia con violencia, lo único que yo sé hacer es trabajar, desde que empecé a recorrer el país no he sabido que he tenido que pedirle visa para recorrer el país como ecuatoriano", manifestó Sonnenholzner.

Durante su comparecencia ante la comisión legislativa que investiga los hechos relacionados a los once días de protesta en Ecuador, Iza se refirió al vicepresidente y dijo: "Si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la Asamblea o donde sea que le han hecho justicia indígena.

Entre tanto, este jueves, en las afueras de la Casa de la Cultura, un grupo de hasta unas 60 personas rechazó la presencia de Vargas en Guayaquil. Con carteles y con gritos indicaron que no estaban de acuerdo con que el dirigente indígena realice actividades en el Puerto Principal.

Vargas, quien criticó el proyecto de Ley de Crecimiento Económico que se tramita en la Asamblea, comentó que va a mantener actividades en la urbe porque está agradecido con la ciudad.

El foro en el que participó y que evaluó los 11 días de protestas contra el decreto 883, culminó la noche de este jueves.