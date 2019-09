Ratifican prisión preventiva para exdirector de la DAC

Eduado L., extitular de la Dirección de Aviación Civil (DAC) seguirá en la cárcel mientras duren las investigaciones. La Sala Penal de Guayas negó este 24 de septiembre de 2019, el pedido de apelación a la prisión preventiva, solicitada por varios de los detenidos, dentro del caso por delincuencia organizada que indaga la Fiscalía.

La entidad investiga la incautación de una tonelada de droga en Manta, en 2018.

Las nueve personas que forman parte de esta indagación, fueron identificadas como miembros de una organización que distribuía drogas al Cártel de Sinaloa, en México. Entre los implicados se encuentran, además, una funcionaria de la DAC, un policía en servicio activo y dos militares.

Según Judith Lopez, abogada del exdirector de la DAC, la prisión preventiva "está injustificada y no cumple los requisitos que exige el COIP. No hay elementos de convicción suficientes, ni claros ni precisos, basados en seguimientos y escuchas de llamadas telefónicas que no involucran a mi cliente".

En tanto, Reinaldo Cevallos, fiscal del caso, insistión en que cada persona cumple un rol, tanto los civiles como militares, y que en la respectiva audiencia será revelado.

Asimismo, indicó que el martes 1 de octubre, a las 09H00, se realizará la audiencia de escuchas, para conocer el contenido de los audios.



Fiscal Reinado Cevallos recuerda que el tipo penal por el que se investiga a Eduardo L. y 8 personas más, por delincuencia organizada. A los investigados se les ratificó las medidas cautelares. Vía @apifoto pic.twitter.com/j7NE94kBKQ — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 24, 2019

Como parte de las investigaciones, que duraron un año, se realizaron siete allanmientos entre las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha, en junio de 2019, fecha en que los sospechosos fueron detenidos.

Esta organización tenía capacidad logística y operativa para trasladar una tonelada de droga en cada vuelo desde Ecuador hasta Guatemala. Luego de llegar a este país, el alcaloide era enviado por vía terrestre hasta México. En septiembre del 2018, la Policía detuvo a dos militares en servicio activo con más de una tonelada de droga dentro de la Base de Manta. Dicha captura estaría vinculada a estas aprehensiones.

De acuerdo con las autoridades del país centroamericano, la detención se realizó en una pista clandestina luego de una balacera entre policías y narcotraficantes. Durante este enfrentamiento, dos de los ahora aprehendidos resultaron heridos.