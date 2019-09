Celec pagó renta de oficina paralela de Pamela Martínez

El arriendo de la oficina paralela de la Presidencia de la República, desde donde Pamela Martínez manejó el sistema de pagos de Alianza PAIS, se pagó con dinero de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

Mientras fue asesora del expresidente Rafael Correa, Martínez trabajó en el edificio La Unión, detras de Carondelet, y también en un edificio ubicado en el norte de Quito, especificamente en la oficina 2C del Concorde.

Según su propia versión, confirmada por otros involucrados, ahí manejaba el sistema de cobros y pagos de PAIS, con su asistente Laura Terán y demás funcionarios que registraban los montos y recibían y entregaban sobres con dinero.

El alquiler de la oficina no lo pagó la Presidencia de la República. En el proceso judicial del caso 'Sobornos', la Fiscalía constató que entre agosto de 2011 y abril de 2013 la Celec, entidad de los sectores estratégicos, arrendó el lugar.

Así lo confirma el contrato suscrito por Marcelo Vicuña Izquierdo, entonces gerente de negocios de la entidad. En su versión no reveló quién le dispuso la gestión.

"Recibimos la petición de apoyo para alojar varios asesores de la Presidencia, uno de los locales que teníamos alquilado se destinó para este apoyo logístico de los asesores de Presidencia. No tengo presente quién dio esa disposición", dijo.

La fiscal le pregunta: “¿Conoce quién era el ministro de Sectores Estratégicos en el período 2011 al 2013?”.

Él contesta: “Era el ingeniero Jorge Glas y en esa calidad coordinó varios proyectos con Celec”.

Según la pericia contable que consta en el proceso, durante 20 meses Celec pagó 1.500 dólares mensuales. 30.452 dólares en total por la oficina de Martínez.

Después siguió ocupándola, pero el nuevo contrato se firmó con Byron Andrade, esposo de Laura Terán. Él también rindió versión.

La fiscal le preguntó: “¿Por qué usted asumió esa responsabilidad sabiendo que de por medio está una institución pública?”

Él dijo: “En principio porque en esa dependencia laboraba mi esposa, porque entiendo que la señora Martínez era una funcionaria de la Presidencia y de alguna manera me solicitaba ese favor para que no aparezca la institución en un edificio privado por el tema de seguidad básicamente, según fue lo que me informaron”.

El dueño de la oficina confirmó que a Byron Andrade le alquiló la oficina hasta noviembre de 2016 y que desde enero de 2017 hasta la fecha esa oficina la ocupa Telconet, la empresa de Tomislav Topic, quien también aparece en el archivo 'Verde' encontrado en el computador de Terán, con varios registros como supuesto aportante de fondos para la estructura de Alianza PAIS.