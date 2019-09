Posible cambio en jubilación patronal genera reacciones

El Código del Trabajo define que la jubilación patronal es la pensión vitalicia a la que tienen derecho a recibir de su empleador los trabajadores que, por 25 años o más, hayan prestado sus servicios de manera ininterrumpida.

Actualmente, los empleadores son quienes aportan al IESS para este beneficio, pero esto podría cambiar mediante el paquete de reformas laborales que tiene previsto enviar el Ejecutivo a la Asamblea.

Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, la propuesta es “generar un fondo global consensuado por amplios sectores que permita que desde el día 1 los ecuatorianos tengamos un fondo de jubilación que permita dar respuesta a este derecho”.

El representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, Rodrigo Gómez de la Torre, está de acuerdo con la medida. “El trabajador a través de la consolidación de un fondo individual pueda cambiar de trabajo, pero por cada trabajo que tenga se vaya abonando siempre a este fondo”, explicó.

Desde el sindicalismo hay rechazo a la propuesta. Edwin Bedoya, vicepresidente de la Cedocut, considera que esa idea de aportar a un fondo es “una figura engañosa”.

“Ha sido un viejo pedido de los empleadores de retirarles la jubilación patronal. Una figura que diga no, no vamos a eliminar la jubilación patronal, pero esta vez ustedes van a aportar, ya no nosotros”, dijo.

El Ejecutivo enviará a mediados de septiembre el paquete de reformas laborales a la Asamblea Nacional, así lo confirmó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en el marco del gabinete ampliado efectuado el viernes 30 de agosto en la provincia de Santa Elena.