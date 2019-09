Caso 'Sobornos': no dan paso a testimonio anticipado

Pese a que para la tarde de este jueves 5 de septiembre de 2019 estaba previsto el testimonio anticipado de Geraldo Pereira de Souza, exfuncionario de Odebrecht en Ecuador, dentro del caso 'Sobornos' , la jueza de la Corte Nacional (CNJ), Daniella Camacho, no dio paso a la mencionada diligencia debido a que no existió justificativo para que él no pueda asistir, física o telemáticamente, a una eventual audiencia de juicio.