CAL no halla solución a problemas en comisiones

En la Asamblea , el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no encuentra aún una solución para los problemas en las comisiones.

Por ejemplo, desde que fueron designados en mayo de 2019 los miembros de la Comisión de Gobiernos Autónomos no han podido reunirse. No quieren a Héctor Yépez como presidente y él no ha pensado en dejar el cargo.

En la Comisión de los Trabajadores sesionaron solo para decirle a María José Carrión que no la querían como presidenta y no se han convocado más.

Con el fin de solucionar estas diferencias, las autoridades legislativas se reunieron el jueves 8 de agosto de 2019 para solucionar el tema, pero no hubo avance.

Según dijo el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, “vamos a reunirnos con las comisiones que están en conflicto para buscar un acuerdo para que se pueda solucionar y destrabar la posibilidad de trabajar, o el CAL actuará de otra manera”.

Algunos miembros del CAL consideran que la opción más viable es que alguien ceda.

Entre tanto, la Comisión de Derechos Colectivos no tiene quórum en sus sesiones y la de Relaciones Internacionales se ha quedado sin legisladores justo cuando se va a votar.

También ocurre en el Pleno: el correísmo y hasta los mismos legisladores de Alianza PAIS no se registran o se van en medio de las sesiones. Estos parlamentarios no reciben sanción porque ya se registraron al inicio y no constan como ausentes.

Cristina Reyes, del PSC, propone hacer una “reglamentación seria, que prevea sanciones en el caso que se den estos comportamientos de aquí al futuro”.

En el Legislativo, no se sabe cuándo tomarán la decisión de si se sanciona o no las ausencias en medio de las sesiones.