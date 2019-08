Christian Viteri responde en caso 'Sobornos'

Dentro del caso 'Sobornos 2012-2016', 6 empresas relacionadas con el exasambleísta Christian Viteri aparecen en los registros como beneficiaras de pagos por parte de empresas contratistas del Estado.

Viteri asegura que esos fueron servicios lícitos que prestaron a sus clientes, pero que Pamela Martínez y Laura Terán, en prisión por la investigación, manipularon esa información para robar.

Viteri está directamente relacionado con al menos 6 empresas que aparecen como beneficiarias de facturas, en los archivos encontrados en el computador de la exsubsecretaria del despacho presidencial, Laura Terán.

Las empresas que recibieron pagos son:

Estudio jurídico Viteri, del que Christian Viteri es su gerente general.

Crisvilop, en la que Viteri fue gerente general.

Diverton, en la que la esposa de Viteri es su principal accionista.

Thiagocorp, de la que Viteri fue su presidente.

Zambilsa, en la que Viteri fue presidente.

Quevedocorp, que tiene como accionista al estudio jurídico Viteri

Entre los montos entregados, según consta en el archivo 'Verde final' está Equitesa, contratista del Estado, con la factura número 983. Le pagó al estudio jurídico Viteri, el 20 de enero de 2014, por asesoría legal tributaria, 48.382 dólares. Se leen las iniciales de Viviana Bonilla.

La contratista Hidalgo & Hidalgo, con la factura 54, le pagó a Diverton, el 9 de enero de 2014, por organización de eventos de integración para el personal y sus hijos, 22.400 dólares.

Frente a esto, Christian Viteri señala a Laura Terán y a la exasesora de Correa, Pamela Martínez, de manipular información sobre servicios lícitos.

Según él, "se robaron la plata entre ellas. Y qué coincidencias, que siendo clientes habituales míos los que aparecen, resulta que solo me ponen las facturas que ellas, como estaban en la Presidencia tenían acceso a la base del SRI, ponen a 2 clientes habituales nuestros, que le hemos facturado toda la vida, para robar".

En total, son 8 pagos a las seis empresas, que sobrepasan los 200 mil dólares.

La Fiscalía solicitó a las compañías que entreguen las facturas y Viteri asegura que lo hará y que comparecerá a la audiencia de vinculación. "Aquí estoy, dando la cara, yo no soy cobarde, yo no me he ido a Bélgica", aseveró.

Además, asegura que el cuaderno escrito por Martínez fue manipulado y que existe una factura a su nombre que no es real.

En 2013, Christian Viteri fue el jefe de campaña de Viviana Bonilla cuando aspiraba ser alcaldesa de Guayaquil. Ahora los dos serán procesados penalmente en el caso 'Sobornos 2012-2016', en el que la Fiscalía investiga posibles pagos a Alianza PAIS por parte de contratistas del Estado.