Trámite de Correa, Glas y Bonilla regresa a Corte

Los pedidos enviados por la jueza Daniella Camacho a la Asamblea Nacional para autorizar el enjuiciamiento penal del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y la asambleísta Viviana Bonilla, volverán a la Corte Nacional de Justicia tras la aprobación de una resolución del Pleno del Legislativo este miércoles 31 de julio de 2019.

Camacho envió el 26 de julio de 2019 el pedido para que el órgano se pronuncie sobre la vinculación de Correa, Glas y Bonilla, en el caso 'Sobornos 2012-2016'.

La tarde del miércoles, el legislador Eliseo Azuero planteó votar una resolución que declara improcedente la solicitud y devuelve el pedido de la jueza en cuanto a requerir que la Asamblea se pronuncie sobre el enjuiciamiento penal a Correa y Glas. También ratifica que ellos ya no ejercen actualmente ni la Presidencia y la Vicepresidencia.

Hubo 78 votos afirmativos, 35 negativos, 1 blanco y 4 abstenciones.

A criterio de Azuero, el Pleno no debe manifestarse de manera expresa sobre intervenir en el enjuiciamiento a un expresidente y exvicepresidente. El pedido de la jueza, de acuerdo con Azuero, no es procedente, “esos ciudadanos ya no ostentan esas dignidades”.

Frente a esto, Franklin Samaniego, de la revolución ciudadana, aseguró que lo que se quiere es “sepultar políticamente a Correa y Glas”.

El Pleno de la Asamblea también aprobó la tarde del miércoles 31 de julio de 2019 declarar improcedente el pedido de la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional, para que el Legislativo autorice el inicio de una causa penal contra la actual asambleísta Viviana Bonilla, en el caso 'Sobornos 2012-2016'.

En la votación, se registraron 73 votos afirmativos, 41 negativos, 2 abtenciones y 0 blancos.

El Parlamento devolverá a la Corte Nacional de Justicia el pedido de levantamiento de la inmunidad de Bonilla “por improcedente”. Lo aprobado argumenta que la ahora legisladora, en el momento de los hechos de la investigación fiscal, no era parlamentaria sino candidata a la Alcaldía de Guayaquil.

La moción de resolución aprobada por el Pleno fue propuesta por el legislador Raúl Tello, quien durante el debate explicó que los hechos relacionados con el caso 'Sobornos', antes denominado 'Arroz verde', ocurrieron cuando ella no era asambleísta.

Tras esto, planteó la moción para declarar improcedente el pedido de la jueza Camacho sobre la autorización previa para la causa penal en contra de Bonilla.

La legisladora, a través de su cuenta de Twitter, indicó que por “una recomendación médica” por su embarazo no pudo asistir al Parlamento.

A su turno, el legislador de la bancada de la revolución ciudadana, Juan Cárdenas, dijo que la jueza no solicitaba un pronunciamiento, que pidio “una autorizacion para enjuiciar a una asambleísta”. Y advirtió que había que tener cuidado con lo aprobado, con peligro de terminar demandados por desacato.

Fernando Callejas, de CREO, dijo que “la jueza nos ha solitado que nos pronunciemos sobre levantar la inmunidad parlamentaria a Bonilla”. Resaltó que la moción de Tello es constitucional y que no cabe que la Asamblea levante la inmunidad, “ella tiene que responder ante la justicia”.

Jaime Olivo, de Pachakutik, destacó que “no se trata de establecer hechos” y solicitó devolver el pedido de la jueza de la Corte Nacional, ya que “los hechos investigados no tienen relación cuando Bonilla era asambleísta”.

A criterio de Silvia Salgado, del Partido Socialista, no se pide el levantamiento de la inmunidad, y que la solicitud de la jueza busca evitar que se alegue alguna falta de requisito dentro del proceso judicial. Y planteó negar la autorizacion.