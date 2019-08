Venezolanos aceleran su viaje a Ecuador por visa

Venezolanos aceleran su viaje a Ecuador ante el decreto ejecutivo 826 que les exigirá visa. La mesa de movilidad humana y de seguridad se activó en Carchi, antes que empiece a regir la medida migratoria. Las autoridades de esta provincia ponen en marcha un plan de contingencia ante la posibilidad de una llegada masiva de migrantes. Para ello se han incrementado a 18 las ventanillas de atención en la Unidad de Migración ubicada en Rumichaca. Ciudadanos venezolanos han apresurado su viaje y comienzan a llegar de a poco.

"Tuve que adelantar el viaje, en cuestión de la visa que ahora van a pedir en Ecuador más que todo eso, me entienden, porque ya se va a ser más difícil ingresar por aquí", dice Keny Naba, migrante venezolano

A partir del 25 de agosto, únicamente podrán ingresar al país con una visa de excepción que será otorgada en los consulados de Ecuador en Colombia y Venezuela, pero con los siguientes requisitos:

"El pasaporte, que se encuentre vigente, o en su defecto que esté dentro de los 5 años de vigencia, un formulario de solicitud de visa, el certificado de antecedente penal debidamente apostillado".

Esta visa no tendrá costo. y para quienes ingresaron a Ecuador únicamente con cédula y realizaron su registro legal por migración, recibirán una amnistía migratoria, o visa humanitaria que les permitirá regularizarse.

"Este proceso de regularización migratoria inicia a partir del mes de octubre hasta el 31 de marzo del 2020, quiere decir que van a tener un tiempo considerable", indica Danny Vásquez, coordinador zonal del ministerio de Relaciones Exteriores.

Quienes lleguen el 26 de agosto sin visa, ya no podrán ingresar al país. "Cuando se habla que si no van a disponer o no tienen los requisitos los que están establecidos en la norma o el acuerdo ministerial no procederán, no podrán ingresar", afirma Edin Moreno, gobernador de Carchi

Para evitar la entrada ilegal de migrantes, la policía reforzará los operativos. En la Ley de Movilidad Humana, no consta la figura de deportación, por ello se esperan reformas.