9 bancos interesados en asesorar concesión de CNT

9 financieras internacionales han mostrado "expresiones de interés" ante la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) , dentro de la fase precontractual de contratación que lleva a cabo la empresa pública de una banca de inversión que seleccionará a un operador privado que asuma temporalmente el negocio.

Así lo indicó la compañía mediante un boletín de prensa este martes 23 de julio de 2019.

Los bancos que mostraron interés son BNP Paribas (Francia), Lazard (EE.UU.), BDO Colombia S.A.S. (Colombia), Ernest & Young (Reino Unido), Valor & Estrategia (Colombia), ONE to ONE Corporate Finance (España), Guggenheim Securities (EE.UU.), Andean Ecuador Consultores Estratégicos – miembro de la red Deloitte Consulting (EE.UU. – Reino Unido) y KPMG (Países Bajos), precisó el comunicado.

El equipo gerencial de la CNT define el pliego de las bases del concurso público internacional para escoger el banco de inversión que actuará como aliado estratégico exclusivo de la administración de la empresa y del Gobierno en la selección de un operador privado, que liderará la gestión temporal del negocio de la compañía.

El concurso público internacional para la selección de la banca de inversión se lanzará oficialmente en las próximas semanas.

“La banca de inversión seleccionada se encargará del análisis y valoración de las líneas de negocio de la empresa y determinará el modelo de negocio o asociación aplicable para garantizar su sostenibilidad y crecimiento para lo que tendrá un plazo de 150 días, contados desde la firma del acuerdo de asociatividad”.

Posteriormente, en un plazo de 180 días, la banca de inversión acompañará e instrumentará el ¨roadshow¨ para seleccionar y posteriormente contratar al operador privado que asumirá la gestión temporal de la empresa.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una de las empresas estatales que forma parte de la lista de concesiones.

La gerenta general, Martha Moncayo, dijo el 11 de julio de 2019 que "las inversiones corren por cuenta de quien venga a hacer la administración, que tiene que haber una protección completa del contingente laboral en el tiempo y que el momento en que CNT regrese a la administración del Estado, tiene que tener la tecnología de ese momento".

Según cifras oficiales, en 2018, CNT tuvo ingresos por 962 millones de dólares. Lo que le generó un excedente o superávit de $165 millones. De esa cantidad, $120 millones fueron al Estado y el saldo de $45 millones fue para reinversión.

El Gobierno de Lenín Moreno trabaja a contrarreloj para concretar este 2019 algunas concesiones que le representen los mil millones de dólares en ingresos presupuestados. Si hasta fin de año el gobierno no consigue ese monto mediante este mecanismo, el déficit aumentará.