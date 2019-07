Justicia resolverá recurso de Tuárez contra Litardo

(ACTUALIZADO A LAS 14H30 DEL 23 DE JULIO DE 2019

CON CAMBIO DE FECHA DE COMPARECENCIA DE TUÁREZ)

Un pedido de medidas cautelares de José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), fue aceptado a trámite por la Justicia ecuatoriana. Una jueza de la Unidad Judicial de Ibarra aceptó a trámite el recurso, que se resolverá este miércoles 24 de julio de 2019, a las 10H30, en la dependencia de esa localidad.

Se trata de un acción judicial presentada por Tuárez contra César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), instancia que calificó dos pedidos de juicio político en su contra y contra tres consejeros más, por incumplimiento de funciones, entre otras causales que sus interpelantes expusieron la tarde del 22 de julio ante la comisión de Fiscalización.

La asambleísta Jeannine Cruz, una de las acusadoras, afirmó ante la mesa legislativa que lo actuado por los consejeros, demanda censura y destitución. También comparecieron Raúl Tello y Fabricio Villamar, quienes presentaron por separado sus solicitudes de enjuiciamiento, pero que la comisión decidió tramitar en un solo pedido.

Tras conocer sobre este recurso, Tello defendió la facultad del Legislativo para continuar con el juicio político. "Interferir en una atribución fundamental de la Asamblea, que es propia de la Asamblea, afectaría a la independencia y a la autonomía de esta función del Estado, eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista, y de darse una resolución en el sentido de que se afecte esas facultades, la Asamblea institucionalmente deberá de activarse para defender la vigencia de la Constitución, por encima de intereses de carácter político, de determinados jueces vinculados al correísmo".

Hace unos días, Tuárez se mostró a favor de realizar una Asamblea Constituyente, para reparar "algunas situaciones complicadas de la nación".

Además del presidente del quinto poder, los consejeros Walter Gómez y Victoria Desintonio reaccionaron en redes sociales contra la intención del Legislativo de enjuiciarlos políticamente. Mientras el primero sostuvo que es víctima de "homofobia, irrespeto y bajezas, a todo nivel".

En tanto, Desintonio aseguró que están asfixiando al organismo. "La asfixia hacia el CPCCS no solo es política, sino también financiera. Hay déficit del 48% y el Ministerio de Finanzas no aprueba presupuesto. Existen servidores públicos que no han recibido su remuneración del mes anterior y no hay presupuesto para pagar en los próximos meses".

Los cuatro consejeros deberán comparecer ante Fiscalización de la Asamblea el próximo 25 de julio. Esta tarde, Tuárez informó en su cuenta de Twitter del cambio de fecha de su comparecencia, para el lunes 29 de julio, 16H00.