Vladimiro Álvarez sobre evaluación a jueces: No caben venganzas

Este 17 de julio de 2019 quedaron posesionados los 13 integrantes del Comité que apoyará el proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia . Una de las figuras más visibles de este cuerpo de expertos es Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno de Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad.

Ahora como representante del Comité de evaluadores, aclaró cuál será el rol de esta mesa. “La función que vamos a cumplir como comité evaluador es sumamente importante para recuperar la confiabilidad... No es nuestra misión revisar el fondo de las sentencias que hayan expedido los magistrados de la Corte Nacional de Justicia”.

Como integrante principal 6 de los evaluadores, Álvarez envió un mensaje tranquilizador para los jueces. “En esto no caben persecuciones, no caben venganzas, no caben temores, en un momento determinado presiones de ninguna naturaleza, y de eso pueden estar seguros la ciudadanía y los magistrados que serán evaluados... Los 21 magistrados de la Corte no van a ser prejuzgados, van a ser evaluados, con base en una metodología muy estricta que no permita evaluación personal, un tipo de desquite, de resentimientos, como algunos han mencionado, un tipo de venganzas o de odios, no se trata de una evaluación de carácter personal, sino absolutamente de carácter funcional en el ejercicio de la misión que le corresponde”.



Vladimiro Álvarez, representante del comité que evaluará a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, aclaró que no revisarán el fondo de las sentencias expedidas. "Las controversias que hayan sido resueltas no serán modificadas por este comité evaluador". Vía @apifoto pic.twitter.com/TbD4OxA7fX — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 17 de julio de 2019

Enfatizó en que no serán modificadas las controversias que hayan sido resueltas.

En tanto, María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura -entidad que conformó el comité y que está a cargo del proceso-, recordó que en septiembre estaría lista la evaluación, que la nota mínima es de 80/100 puntos.

Asimismo, mencionó que los parámetros de legitimidad y transparencia no son cuantificables. “No vamos a darles puntaje a estos parámetros, sino que ingresan al sistema de control disciplinario, faltas gravísimas... En procesos disciplinarios, hemos encontrado alrededor de 570 trámites, muchos de ellos a punto de prescribir, sin atención y hemos evacuado el 70% de ellos”.

Maldonado explicó lo que sí será tomando en consideración. “Vamos a tomar esos fallos contradictorios emitidos por un mismo juzgador en una misma situación para poder analizar. Dentro de los parámetros cualitativos, tenemos el análisis de la motivación así como la sustentación oral de un fallo”. Esto está dentro del ámbito de deméritos, que podría restarle hasta 8 puntos.

Quienes no superen este puntaje, serán removidos, como lo determina el artículo 187 de la Constitución.