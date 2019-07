Wendy Vera arremete en versión por caso 'Sobornos'

Alrededor de las 09H00 de este 17 de julio de 2019, la asambleísta Wendy Vera acudió a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria dentro del caso 'Sobornos' (antes llamado 'Arroz verde') . Al término de la diligencia, que duró más de dos horas, arremetió contra la Fiscalía.

Según la legisladora, esa entidad provoca "desigualdades", al aceptar a unos funcionarios y a otros no, presentar informes juramentados. Y aclaró que las actividades que revelan los archivos que maneja la Fiscalía fueron antes de ser funcionaria. "He venido a rendir mi versión libre y voluntaria, pese a haber presentado ya un informe juramentado, en donde manifestaba que mis actividades anteriores a 2017, año en que fui elegida asambleísta, se ha ceñido única y exclusivamente al ámbito privado, jamás he sido funcionaria".

Asimismo, aclaró que no solo facturó en eventos vinculados a la Revolución Ciudadana, sino en canales de televisión nacional.



Wendy Vera tras rendir su versión en Fiscalía por caso Sobornos: "Mis actividades anteriores a 2017, año en que fui elegida asambleísta, se ha ceñido única y exclusivamente al ámbito privado, jamás he sido funcionaria". A la diligencia también asistió la asambleísta Marcela Aguiñaga, para acompañar a su coidearia. "Cualquiera puede hacer en este país una hoja de Excel y acusar a una persona del supuesto cometimiento de algún ilícito... He venido a respaldar a mi compañera Wendy Vera, respecto de unos servicios que ella ofreció a través de una empresa privada, ella jamás ha sido funcionaria, ha trabajado 20 años en productoras de comunicación, jingles y demás".

Asambleísta Marcela Aguiñaga acompaña a Wendy Vera en su versión libre y voluntaria en la Fiscalía por el caso Sobornos. "Cualquiera puede hacer en este país una hoja de Excel y acusar a una persona del supuesto cometimiento de algún ilícito".

Además de convocar a Vera, se le dio un plazo de 72 horas para entregar facturas que podrían estar relacionadas con los cuestionados pagos de campaña del movimiento Alianza PAIS. Vera aparece en los correos electrónicos entregados a la Fiscalía por el portal La Fuente, como posible beneficiaria de los fondos de campaña que están bajo investigación.