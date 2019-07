Impulsan segundo juicio político a José Carlos Tuárez

Un nuevo frente se abre en la Asamblea Nacional contra José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La comisión de Participación Ciudadana dio luz verde, este martes 9 de julio de 2019, a su titular, el legislador Raúl Tello, a inicar el trámite de juicio político en contra de Tuárez y del consejero Walter Gómez, por incumplimiento de funciones.

"Al haber violentado la Constitución y la Ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana... Continuar con el proceso de fiscalización y control político respecto de las múltiples denuncias en torno al accionar del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio y el definitivo, dentro del proceso electoral del 24 de marzo de 2019", señala Tello en su propuesta, aprobada con siete votos a favor y dos en contra.

El asambleísta también planteó seguir con el trámite de fiscalización y control político de las supuestas irregularidades en el proceso de postulación y calificación de los actuales consejeros del CPCCS.

Su resolución incluye hacer un llamado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para que determine la existencia de infracciones y entregar a la Fiscalía la documentación recabada por la comisión, sobre la calificación de la candidatura de Tuárez.



Raúl Tello, presidente de la comisión de Participación Ciudadana, mociona el enjuiciamiento político de José Carlos Tuárez y Walter Gómez, presidente y consejero del #CPCCS respectivamente, por incumplimiento de sus funciones.

Previamente, el consejero Gómez acudió a la mesa legislativa para explicar un presunto proselitismo político. "No estamos en ningún proceso electoral, no soy candidato a ninguna dignidad ni estoy pidiendo votos, no estoy en ninguna campaña, no soy de ningún partido político, lo demostré cuando fui postulante al Consejo de Participación Ciudadana".

Quien estuvo en proselitismo contra la elección de los consejeros, agregó, fue el expresidente del organismo transitorio, Julio César Trujillo (+).

Asimismo, negó estar inmerso en conflicto de intereses.



Consejero Walter Gómez acude a la comisión de Participación Ciudadana, que lo citó para aclarar un suspuesto activismo político.

"El pueblo ecuatoriano debe estar atento y en vigilancia permanente a las decisiones de la Asamblea y del CAL (Consejo de Administración Legislativa), ya que se podría violentar la ley y la Constitución, y motivarían una demanda internacional", señaló Gómez. Al control político de esta comisión se sumaría Rosa Chalá. El parlamentario Julio César Quiñónez la señala por inconsistencias en la documentación presentada al momento de inscribir su candidatura y solicitó su comparecencia.

Julio César Quiñónez solicita la comparecencia de la consejera del #CPCCS, Rosa Chalá, por presuntas inconsistencias en la documentación presentada al momento de inscribir su candidatura al organismo.

El lunes 8 de julio de 2019, el asambleísta del movimiento CREO, Fabricio Villamar, entregó el pedido de juicio político a José Tuárez por incumplimiento de funciones, proselitismo político y falta de probidad notoria. La solicitud cuenta con 57 firmas de respaldo y debe ser analizada por el CAL.