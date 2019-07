Mera alista hábeas corpus para traslado a Guayaquil

El exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera sigue esperando que lo saquen de la Cárcel 4 de Quito para trasladarlo a Guayaquil, donde deberá cumplir arresto domiciliario. En vista de que esto hasta este viernes 5 de julio de 2019 no se concreta y ante lo que considera trabas para su traslado, la defensa del exfuncionario alista un recurso de hábeas corpurs.

La noche del miércoles el Tribunal dejó sin efecto la prisión preventiva. El jueves en la mañana la Corte Nacional de Justicia notificó con el fallo a la Policía Nacional y a la ministra del Interior, María Paula Romo, pero llegó el viernes y Alexis Mera continúa en el centro de privación de libertad.

"No está terminado el trámite, vamos a tener que esperar un poco más. Las instituciones encargadas de estos procedimientos no deberían descansar los sábados y domingos", dijo Fausto Jarrín, abogado de Alexis Mera.

Entre tanto, el despacho de la jueza que lleva el caso 'Arroz verde', Daniella Camacho, llegó un pedido de la fiscal general, Diana Salazar, quien considera que se levantó la orden del prisión emitida el 1 de junio, pero que hay otra de fecha posterior que sigue vigente.

"Al encontrarse en firme la orden de prisión preventiva dispuesta por usted el 19 de junio de 2019 por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita, solicito se extienda la correspondiente boleta de encarcelamiento en contra del señor Alexis Xavier Mera Giler", menciona el pedido.

En esa fecha se dio la audiencia de reformulación de cargos y la jueza ratificó todas las medidas, incluida la prisión preventiva.

Pero la jueza no dio paso a su pedido y contestó que "no existe orden de prisión preventiva dispuesta el 19 de junio de 2019 en contra del ciudadano Alexis Xavier Mera Giler, pues tal medida cautelar no fue objeto de debate en la audiencia de reformulación de cargos".