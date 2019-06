Litardo y bancadas definirán propuesta de cambios constitucionales

Así lo indicó este jueves 27 de junio de 2019 el titular del Legislativo.

El comienzo del estudio de varias propuestas de modificaciones a la Constitución generó amplio debate con la participación de 16 legisladores.

Los parlamentarios plantearon dividir los temas que van por el camino de la reforma y los que van por el de la enmienda constitucional.

“Los legisladores proponen constituir una comisión ocasional que estudie las propuestas presentadas, sugiera los procedimientos que la propia Constitución prevé para su modificación y determine las acciones pertinentes a seguir”, menciona la web de la Asamblea.

La atribución del Consejo de Participación Ciudadana de nombrar a las autoridades de control es uno de los temas que se quieren cambiar. Entre otros, están el trabajo por horas que no implique precarización; recuperar la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en salud y educación; que el fiscal no se investigue a sí mismo; y que el contralor no audite sus propios actos.