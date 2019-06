Pérez: No tengo pruebas de llamadas de asambleístas

Luego de sus declaraciones en la Comisión de Desarrollo Económico, donde dijo que “si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedirme puestos en las eléctricas (...) varios asambleístas me llaman”, el ministro de Energía y Recursos naturales no renovables, Carlos Pérez, aseguró este jueves 20 de junio de 2019 que “no tengo pruebas para hacer públicos los datos de las personas que me han llamado y que incluso pudieron tomarse nombres de asambleístas”.

En la comparecencia del miércoles “hablé sobre las llamadas que he recibido de parte de varias personas, entre ellas de asambleístas, con recomendaciones para puestos de trabajo en el sector; quier aclarar que estas declaraciones no las hice con la finalidad de afectar la imagen de ningún legislador. Como lo mencioné, no tengo costumbre de grabar mis llamadas”, aseveró el funcionario, a través de un comunicado difundido por el Ministerio que dirige.

Pérez añadió que en caso de contar con las pruebas relacionadas a este tema serán puestas a órdenes de las autoridades.

En su boletín, el titular del Ministerio de Energía mencionó que su gestión ha sido transparente y “no responde a intereses particulares”.

El polémico tema de las declaraciones de Pérez fue elevado al Pleno del Legislativo este 20 de junio de 2019, por la asambleísta correísta Soledad Buendía, quien pide la comparecencia del ministro. La moción fue incorporada en el orden del día.

Pero, al final, no hubo quórum para reinstalar la sesión en la que se analizaría una eventual comparecencia de Pérez.

El 19 de junio de 2019, Pérez acudió a la Comisión de Desarrollo Económico para explicar cómo se atienden las quejas por cobros excesivos en las planillas eléctricas.

En ese marco, el funcionario hizo una revelación: que parlamentarios lo llaman a pedir cargos. “Si ustedes supieran todas las llamadas que yo recibo para pedirme puestos en las eléctricas, no es porque soy guapo o la gente quiere dedicarse, hay intereses, lamento decirlo aquí en la mesa... Señores, yo necesito un perfil, yo acepto recomendaciones y varios asambleístas me llaman y todo, perfecto, denme personas técnicas, honestas y alineadas con el ministerio, pare de contar, son los tres requisitos que yo pido”.