Vinculan caso 'Arroz verde' con investigación de Odebrecht

El caso ' Arroz verde ' y el caso Odebrecht estarían relacionados. El cuaderno de Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, saca a la luz, nuevamente, al fallecido abogado José Alvear, a quien Ricardo Rivera responsabilizó de su relación con la empresa china usada para el pago de sobornos y aseguró que fue él quien le presentó al brasileño José Conceição Santos, gerente de Odebrecht.

La exfuncionaria relata una sospechosa visita de Alvear, que ella habría puesto en conocimiento del expresidente Correa.

En el proceso judicial del caso Odebrecht, que terminó con una sentencia de 6 años de prisión para el exvicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, se le echó la culpa de varias implicaciones a un personaje ausente, el abogado José Alvear Icaza, fallecido en el 2014.

Rivera aseguró que fue él quien le presentó a Conceição Santos, delator de la trama de sobornos, y que también fue Alvear quien lo contactó con los empresarios chinos de Glory International, la empresa offshore usada para transferir las coimas.

Alvear ahora liga el caso Odebrecht con el reciente 'Arroz verde', según las notas del cuaderno atribuido a Pamela Martínez.

Ella escribe: “Recibo 'visita' del Dr. José Alvear Icaza, empieza a hablarme temas delicados. Al darse cuenta que no sé de qué rayos me hablaba, me dice 'ay, mijita, me equivoqué'”.

Y escribe para ella: “Voy a pedir urgente! despacho con SP, me he quedado asustada”.

Y recalca: “Ojo: pedir despacho ur! con el SP!!!

Al parecer, la reunión con el presidente se dio y luego Martínez escribe: “Informé al SP de esa conversación incómoda con el Dr. José Alvear, me dijo tranquila ha de ser un malentendido”.

En la misma página, la exasesora se refiere a los aportes para la campaña electoral.

”También les sugerí a los de AP tengan en cuenta el techo permitido de los aportes, pues el CNE fija un techo por dignidad”.

“De manera casi inmediata, me llaman de la VP, al cruzar me dicen que ya no es necesario que siga registrando”.

En la versión de Martínez, que es la tercera que rinde, la exasesora asegura que sus notas no eran de los montos de entrega de dinero sino de los gastos de campaña y pagos de factura.

El 11 de junio de 2019, nuevamente deberá ampliar su declaración.

Pamela Martínez, exjueza constitucional, actualmente procesada por el caso 'Arroz verde', permanece desde la semana pasada en un centro de privación de libertad de Quito. Así lo confirmó este 4 de junio de 2019, la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

La exfuncionaria y su exasistente cumplen prisión preventiva desde el 5 de mayo de 2019, y son procesadas por los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones, por su presunta participación en los aportes irregulares a la campaña de la Revolución Ciudadana entre 2013 y 2014.