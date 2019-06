(EN VIVO) Asamblea lleva a juicio político a María Fernanda Espinosa

(ACTUALIZADO A LAS 16H15 CON INTERVENCIONES DE ESPINOSA Y REYES)

Por incumplimiento de funciones durante su gestión como canciller de Ecuador, en el otorgamiento de la naturalización ecuatoriana al fundador de WikiLeaks, Julian Assange; y por su manejo de la crisis en la frontera norte, que derivó en el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio y de una pareja de Santo Domingo; el pleno de la Asamblea Nacional debate este 5 de junio de 2019 el juicio político a María Fernanda Espinosa. Con 20 minutos de retraso, y tras conocer cuatro pedidos de cambios del orden del día, la sesión se instaló con 88 asambleístas.

Luego de dos horas de lectura del informe, de 113 páginas que recomienda su enjuiciamiento político, Espinosa comenzó alrededor de las 13H10 su derecho a la defensa, que puede extenderse hasta tres horas. "Acudo con mucho pesar y desconcierto como una víctima más del odio y la persecución que se ha instaurado en el país", señaló en la primera parte de su intervención.

Según la excanciller, no existen razones para su juicio político, más que "el odio, la persecución y la revancha". También dice que en la comisión no se analizaron sus argumentos y pidió el archivo de su enjuiciamiento. "De las 2.778 hojas presentadas por los acusadores como supuestas pruebas, ninguna recoge elementos probatorios que sustenten sus acusaciones: 711 no corresponden a mi periodo de gestión como canciller, 267 páginas se refieren a viajes a otro excanciller, y el resto a copias simples solicitadas a Cancillería, muchos de ellos mutilados".

Al concluir su defensa, Espinosa insistió en que se archive su juicio político. Su intervención duró 2 horas 15 minutos.

Alrededor de las 15H30, fue el turno de los asambleístas interpelantes. La socialcristiana Cristina Reyes abrió el debate, para el que los acusadores tienen dos horas. "Esto no se trata de odios, ni de revanchas, esto es una interpelación porque el país está harto", indicó al tiempo de calificar de "flojos" los argumentos de la interpelada.

Rechazó las aseveraciones de Espinosa de que se la persigue por su condición de mujer. "Qué verguenza y mediocridad de declaración, decir que se la persigue por ser mujer. Usted no es perseguida, usted ha sido requerida por este parlamento por incumplimiento de funciones... No vuelva a ofender a nuestro género con esas tonterías".

Hoy, hace un año, Espinosa fue designada para ocupar la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde septiembre de 2018 durante un año. Y este miércoles enfrenta, mediante videoconferencia desde Estados Unidos, a quienes piden que se censure a la exfuncionaria del Gobierno. El bloque CREO, cuyos asambleístas propusieron el enjuiciamiento, emitió un comunicado en el que cuestiona que la actual presidenta de la ONU no acuda al pleno para "responderle al país".

Asimismo, piden enviar el expediente a la Fiscalía General del Estado, para la respectiva investigación penal.

"¡Las pruebas son contundentes! Corresponde su censura y además este expediente debe ser remitido a la Fiscalía y a la ONU", señaló Reyes.

A Espinosa también se la señala por no haber actuado a favor de los ecuatorianos residentes en Venezuela.

El 14 de mayo de 2019, la Comisión de Fiscalización, presidida en ese entonces por María José Carrión, aprobó el informe en el que se recomienda su juicio político. Durante su tratamiento, los legisladores Fernando Flores, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña (CREO) y Reyes presentaron 2.778 fojas como pruebas contra Espinosa. La demandada remitió a esta mesa legislativa sus descargos en archivo digital.

En mayo de 2018, con 59 firmas de respaldo, asambleístas de varias bancadas formalizaron la solicitud de juicio político a la excanciller, tema que se retoma casi un año después de planteado el pedido.