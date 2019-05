Presidente Moreno anuncia la eliminación del 'Impuesto verde'

La eliminación del denominado 'Impuesto verde' es uno de los anuncios que realizó el presidente de la República, Lenín Moreno, este 24 de mayo de 2019, en su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional.

"He decidido eliminar el mal llamado 'Impuesto verde, pues ha demostrado ser una carga demasiado pesada para muchas personas, es distorsionante ya que grava al patrimonio antes que a la contaminación ambiental".

ATENCIÓN | Presidente Lenín Moreno anuncia la eliminación del "mal llamado" Impuesto Verde. Siga su discurso en vivo aquí https://t.co/IqWAhQFSOU pic.twitter.com/9tJEA2s03u — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 24 de mayo de 2019

Se trata del impuesto que se aplica a los vehículos de mayor cilindraje y con más años de circulación. Fue creado en 2012 durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, con el objetivo de financiar planes y programas para reducir la contaminación.

En 2018, por este impuesto se recaudó $33,5 millones, mientras que entre enero y marzo de 2019, $9,4 millones, según cifras oficiales.

A finales de abril, el bloque del movimiento CREO presentó la propuesta y, en ese momento, se anunció que la Comisión de Régimen Económico tramitaría la iniciativa. Llamado a los empresarios

En su intervención, Moreno resaltó las alianzas público privadas, e hizo un enfático llamado a los empresarios. "Queridos empresarios, ya no lo piensen más, muchos ya han comenzado a cultivar y a cosechar las oportunidades que nuestro país ofrece y ustedes no pueden quedarse atrás. Ya no hay excusas para dejar de invertir en Ecuador, el mundo confía en nosotros".

El primer mandatario inició su intervención hablando del pasado que ya no hay que evocar. "Hoy vengo a hablar del futuro, hoy vengo a hablar del porvenir, el pasado nos dejó una lección, pero aprendimos la lección. La única forma de cambiar el pasado es impedir que influya sobre el futuro. Ese pasado no va más, vamos a dar completamente la vuelta a la página".



Presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación, hace un pedido. "La única forma de cambiar el pasado es impedir que influya sobre el futuro... Hoy vengo a hablar del futuro, del porvenir, el pasado nos dejó una lección, ese pasado no va más". https://t.co/IqWAhQFSOU pic.twitter.com/38H6QfQnEF — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) 24 de mayo de 2019

También pidió a la ciudadanía que evalúe el trabajo de sus ministros.