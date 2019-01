Designan a Galo Zamora como gobernador de Imbabura

El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó este lunes 21 de enero de 2019 el Decreto Ejecutivo 644 con el que remueve del cargo a Marisol Peñafiel de la Gobernación de Imbabura y designa a Galo Zamora Andrade como nuevo gobernador.

Esto se da un día después de que se removió a Marisol Peñafiel de su cargo de gobernadora de Imbabura y la jefe de Policía luego del asesinato ocurrido la noche del sábado 19 de enero en la ciudad de Ibarra, donde una mujer en estado de gestación fue asesinada por su conviviente, de nacional venezolana, en plena vía pública. Peñafiel ejercía esa función desde enero de 2018.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner dijo este lunes 21 de enero de 2019 que fueron removidos los oficiales que estuvieron al frente del operativo en el que los uniformados no pudieron neutralizar al agresor y que derivó en la muerte, tras varias acuchilladas, de la joven ecuatoriana.

"Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión... no merece ser llamado policía. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía tendrán siempre el respaldo del Gobierno Nacional", dijo en cadena nacional.

Ayer, el presidente Lenín Moreno anunció la creación de brigadas que controlen la situación legal de ciudadanos venezolanos en el país y de un eventual permiso especial para su entrada. Este lunes, Sonnenholzner informó que los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país deberán presentar su pasado judicial apostillado como requisito para entrar al territorio nacional.

Yordis L., procesado por el femicidio de Diana R., quien estaba en periodo de gestación, permanece en prisión preventiva, desde la noche del domingo 20 de enero, en el centro de rehabilitación social de Latacunga.