Presidente admite que medidas económicas pueden poner en riesgo su mandato

Durante la ceremonia de posesión de mando de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, en Parcayacu, el presidente Lenín Moreno reconoció que las medidas económicas, calificadas por sus adversarios como paquetazo, le pueden generar problemas a su Gobierno.

“Me advirtieron en la mañana de ayer que estas medidas podrían poder en riesgo mi puesto. Ustedes, los uniformados de mi patria, saben mejor que nadie que cuando tenemos claro el deber y la misión, los anhelos personales quedan, pero no en segundo plano, sino en último lugar”, dijo Moreno.

Entre las medidas están el incremento de 37 centavos a la gasolina Extra y Ecopaís, la eliminación de 25 mil plazas de trabajo del sector público, entre otras.

“Hay gente que prefiere ser rey un día y no payaso toda la vida. No es coincidencia, si no la ratificación de que estamos haciéndolo bien”, manifestó el jefe de Estado.

Ante la advertencia de posibles escenarios de convulsión política en el país, el presidente envió un mensaje a la cúpula militar. “La patria confía en ustedes. Su presidente y comandante en jefe confía en ustedes”, expresó.

“Puede estar seguro, señor presidente, que pondremos todas nuestras capacidades y profesionalismo al servicio de la paz, la seguridad y el bienestar de la nación”, aseguró Roque Moreira, jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.

Les aclaró sus consideraciones para la designación de sus autoridades. “Transparencia y de justicia institucional, atrás quedaron la imposición, los caprichos del poder y el maltrato hacia nuestros hermanos militares”, mencionó Moreno.

A la ceremonia acudió el vicepresidente Otto Sonnenholzner, en su primera aparición pública con el presidente. El acto concluyó con un desfile de aeronaves de combate de la Fuerza Aérea y helicópteros del Ejército.