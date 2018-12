Sonnenholzner insiste en que no ofreció ni puestos ni contratos para llegar a su cargo

El nuevo vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner , aseguró que su llegada a esta función no la había pensado, que nada fue planeado, pero que está listo para asumir el reto.

Sonnenholzner dijo que en el camino a la vicepresidencia no tuvo que ofrecer nada a cambio. “Llego sin ningún compromiso, sin ninguna atadura con nadie, sin necesidad de componenda; eso es importante. Yo no he tenido que ofrecer cargos públicos, puestos, contratos, no ha sido necesario”, aseveró.

El funcionario indicó que el apoyo ha sido sin devolución y es momento de mirar hacia la equidad, la honestidad del servicio sin colores ni partidos. “Si viene el uno y vira el timón a la izquierda y después el otro lo vira a la derecha, ¿cuándo llegamos a ese destino de justicia, de equidad, de desarrollo? Yo creo que las ideologías tienen que replantearse, no están encontrando calar en la juventud”, expresó.

Aunque no adelantó cuales serían las funciones que cumplirá como segundo mandatario, detalló que propuso algunos cambios. Como quién estará al frente de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.

“Para que se empiecen a hacer las cosas bien tiene que existir un responsable y ese responsable debe ser el secretario técnico de la Reconstrucción, eso no tiene por qué estar bajo la Vicepresidencia. Lo que tiene que hacer el presidente es reemplazar adecuadamente al secretario técnico de la Reconstrucción”, manifestó.

Durante una entrevista la noche de este martes 11 de diciembre de 2018, el segundo mandatario dijo que ya conversó sobre su rol con Lenín Moreno y que ya tiene una idea sobre sus funciones, pero será el jefe de Estado el que las diga a su regreso de China.

En la conversación con Ecuavisa, informó que durante los primeros días de su gestión emprenderá un plan de reorganización de la Vicepresidencia, analizando el rol de cada funcionario en esta tendencia austera y de recortes.

Sobre los cuestionamientos de su vínculo con una empresa offshore en el extranjero, hizo precisiones. “Era directivo hace 18 años o 16 años de una compañía que estaba registrada en el Ecuador. Mi única obligación era salir de ese impedimento, lo cual se hizo en su debido momento y quedé habilitado para ejercer las funciones”, aseguró.