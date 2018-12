El perro de George Bush que lo acompañó hasta la tumba

El perro de George H. W. Bush también estuvo presente en la despedida del ex presidente estadounidense, que falleció este fin de semana. El labrador de apenas dos años fue inmortalizado junto al féretro del ex mandatario y la fotografía, distribuida por un portavoz de la familia, no ha tardado en hacerse viral. En ella Jim McGrath afirma: “Misión completada”.

Sully, un perro de servicio, se había convertido en el compañero inseparable de Bush desde el pasado mes de junio, poco después de que falleciera su esposa Barbara. El ex presidente sufría numerosos achaques, entre ellos Parkinson vascular, que le obligaba a depender de una silla de ruedas desde hace seis años.

Sully, adiestrado por America’s VetDogs, una organización sin fines de lucro que trabaja en este campo desde 2003, bautizó al can con este nombre en homenaje a Chesley Sully Sullenberger III, el piloto que consiguió aterrizar un avión de pasajeros en el río Hudson en 2009.

El labrador no se ha separado ni un momento del ex presidente en los últimos meses. Hace tan solo unas semanas acompañó a Bush a votar en las elecciones de mitad de periodo. Su portavoz, Jim McGrath, publicó también una foto, en la que se podía ver al ex mandatario con Sully. “El 41º presidente acompañado por sus dos mejores amigos, Jim Baker y Sully, cumpliendo con su deber cívico y votando hoy”, escribió McGraph, en una imagen en la que también aparecía el ex secretario de Estado.