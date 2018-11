Moreno, sobre acusaciones contra Vicuña: “No puedo ni debo actuar como juez”

El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo la noche de este miércoles 28 de noviembre de 2018 que él no puede ni debe ser juez dentro de las acusaciones contra la vicepresidencia María Alejandra Vicuña sobre supuestos cobros indebidos a sus colaboradores durante su etapa de asambleísta.

“Hoy los jueces y los fiscales deciden a quién investigan o no, a quién acusan y a quién no, sin interferencia, ni órdenes desde el Palacio”, aseveró el mandatario a través de una cadena nacional.

LEA: María Alejandra Vicuña se defiende de acusaciones y no renuncia a Vicepresidencia

El jefe de Estado pidió dejar que las “instancias correspondientes hagan su trabajo”. “Nos hemos acostumbrado -en la vida social, política y familiar- a juzgar y sentenciar a las personas, sobre la base de la acusación y, a veces, del chisme. Ya es hora de que dejemos de lado la lógica de la revancha”, sostuvo Moreno.

“ El Ejecutivo no tiene que tomar una decisión, sobre este tema la postura es permitir que las instituciones hagan lo que tienen que hacer... El presidente (Lenín Moreno) no es un juez, no se cree juez”, señaló, más temprano, María Paula Romo, ministra del Interior.

Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, dijo que allí se analiza crear una comisión especial que investigue las acciones de Vicuña.

La tarde del martes 27 de noviembre, el presidente Moreno reaccionó por primera vez al polémico caso de Vicuña. A través de Twitter, indicó que será la justicia la que determinará si existen o no responsabilidades.

LEA: Vicuña en el ojo del huracán

En su declaración (sin opción a preguntas) del martes 27 de noviembre de 2018, la segunda mandataria señaló que estas acusaciones en su contra surgen como medida de presión tras no haber dado cargos públicos a Ángel Polibio Sagbay, un excolaborador en la Asamblea.

Vicuña aseguró que detrás de esta “infamia” están el político Andrés Páez y la exasambleísta Sofía Espín. Espín, indicó Vicuña, amenazó a la asambleísta Ximena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza PAIS, con revelar documentación en su contra si no impedía su destitución, en la sesión del 13 de noviembre de 2018.

Manifestaciones

Ante la reciente protesta en el Puente de Rumichaca, protagonizada por autoridades y varios sectores de la provincia del Carchi que exigen al Gobierno soluciones para reactivar la economía de esa zona, el presidente señaló que ha dispuesto a sus ministros que “atiendan con celeridad sus pedidos y ejecuten, cuanto antes, el plan que hemos preparado, incluida la restitución de la canasta transfronteriza”.

Moreno resaltó que “mientras yo sea presidente, los derechos de todos serán preservados, pero no volveremos al país de las paralizaciones, las huelgas, ni los cierres de carreteras”. “Democracia y libertad no son derecho al desmán, mucho menos a la violencia y a la paralización de servicios públicos”, agregó el primer mandatario.