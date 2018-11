Andrés Michelena “no incriminó a nadie” en caso Secom

El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, amplía su versión en la Fiscalía, dentro de la investigación por peculado a exfuncionarios de la Secom.

A diferencia de versiones anteriores, el titular de la secretaría de Comunicación ingresó y salió por la entrada posterior de la Fiscalía, evitando a la prensa.

Los abogados de dos de los nueve acusados en este proceso se refirieron a la versión de Michelena. “La versión ha sido muy buena, entendemos que él viene a colaborar con la justicia y ha dicho la verdad, no ha incriminado a nadie, pero al día de hoy tres personas están detenidas”, señaló arlos Alvear, abogado de Fernando Alvarado , exsecretario de Comunicación y actualmente prófugo de la justicia.

“Hacemos un exhorto a la Corte Nacional de Justicia para que pronto se convoque a la audiencia de revisión de medidas de estas tres personas”, agregó el defensor, quien afirmó que no se hizo ninguna alusión a Alvarado. “El señor Alvarado no firmó, no participó en ninguna parte contractual, así que nada tiene que ver en estos dos casos que se investigan aquí”.

En tanto, Marco Freire, abogado de Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Secom, aseguró que Michelena sugirió la contratación de la empresa Gota Azul, de Carlos Bravo, hermano de exfuncionario. “En sus versiones dijo que él estudió los términos referenciales de Gota Azul y él sugirió que se contrate con Carlos Bravo”.

Asimismo, señaló que quienes realmente participaron están libres. “Los que intervinieron en el análisis de los términos referenciales y el que sugiere la contratación no le pasó nada”, en referencia a Pablo Yánez, quien es testigo protegido y está con medidas alternativas, “siendo el principal y quien firmó todos los documentos”, añadió.

La instrucción fiscal concluye el próximo 1 de diciembre de 2018.