Exministra Zúñiga defiende uso de grilletes electrónicos

La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, acudió este 13 de noviembre de 2018 al pleno de la Asamblea Nacional para explicar el proceso de adquisición y funcionamiento de los grilletes electrónicos, como parte de las comparecencias fijadas por el Legislativo a raíz de la fuga de Fernando Alvarado , exsecretario de Comunicación, quien burló uno de estos dispositivos el 20 de octubre de 2018, día de su escape.

Durante su intervención, la exfuncionaria defendió el uso de los artefactos. "El Ministerio de Justicia adquirió estos dispositivos, no por iniciativa propia, sino porque en la disposición transitoria décima novena del Código Orgánico Integral Penal obliga su compra, como una medida para disminuir el hacinamiento en los centros de privación de libertad".

Asimismo, indicó que en ninguna parte del informe de Contraloría se menciona que exista sobreprecio, y que ella estuvo al frente de esta Cartera de Estado seis meses, es decir, hasta mayo de 2017 y que, por tanto, la ejecución del contrato se hizo cuando ya no era ministra. "¿Cómo puedo ser responsable de las etapas de ejecución?" preguntó, al precisar que durante ese tiempo suscribió un convenio para el funcionamiento de la plataforma y las obligaciones técnicas.

Subrayó que en el contrato de ejecución constan las respectivas garantías y pólizas, por lo que se puede hacer uso de ellas. Dijo que les corresponde a la autoridades de control determinar quién o quiénes son los responsables de la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

Vanesa Mejía, exsupervisora de turno del Ministerio de Justicia, mencionó que su trabajo se centra en hacer supervisión y dar seguimiento a las contingencias presentadas en horarios rotativos prestablecidos. "Al usuario Fernando Alvarado se le ubicó el grillete el 9 de agosto de 2018 y podía utilizarlo en todo el país", aclaró.

Aseguró que Alvarado se acercó a revisiones técnicas y aún así el sistema seguía generando alertas. Tenía un cable de cargador en mal estado, por lo que solicitó uno nuevo y solo se ubicó una batería externa.

"El sistema de plataforma de monitoreo no recibió ninguna alerta de pulsera retirada", dijo Mejía, al indicar que solo una hora después del evento de fuga se reportó una falla en el sistema. El 21 de octubre se encuentra el dispositivo de Alvarado, cargando en sistema online.

Se reportaron las alertas a los supervisores, sin embargo, no se dio una solución de todos los problemas a tiempo, que no solo eran de ese usuario, sino de todos los grilletes. Indicó que el sistema y los dispositivos tienen fallas y no hay repuestos.

Todo fue reportado de acuerdo con sus competencias, dijo Vanesa Mejía. En el caso Alvarado se aplicaron todos los protocolos. Todo se notificó y reportó a tiempo de acuerdo a la cadena de mando, añadió.

Mientras, Eliana Pacheco, exsupervisora nacional del Ministerio de Justicia, explicó cómo se administran las consolas para el monitoreo de los dispositivos de geoposicionamiento. Mencionó que el equipo de monitoreo labora las 24 horas del día, siete días de las semana. Relató cómo funcionó el grillete que fue asignado a Fernando Alvarado y puntualizó que no se solicitó información de ubicación (rastreo) por parte de la Policía de Inteligencia.

De su lado, Marcelo Losano, actual gerente de dispositivos electrónicos, precisó que el sistema del Ministerio Justicia es autónomo, así como el del ECU 911 y lo que hacen es cruzar información, pero de la interoperatividad se encarga la empresa China Ceiec.

Informó que no se ha cerrado el proyecto. Todavía no se ha suscrito ningún documento ni acta definitiva y, más bien, se han formulado observaciones que deben ser cumplidas por la empresa, considerando que por cada día que demore el proceso se aplican las multas pertinentes al proveedor.

Subrayó que no se firmará ninguna recepción de los dispositivos si es que no se cumplen todos los parámetros de calidad. Uno de los trabajos que se generan es la repotenciación de este tipo de protocolos, con niveles de especificidad mucho más claros. Hemos identificado cuáles son las fallas en el sistema, los procesos y operaciones para superarlos.

Tras estas versiones, la Asamblea culminó el ciclo de comparecencias previstas por la fuga de Alvarado. En el primer grupo acudieron, entre otros, los ministros del Interior, María Paula Romo; de Justicia (e), Paúl Granda; y del secretario de Comunicación, Andrés Michelena.