Suspenden sesión que debía definir destitución o no de Espín y Vallejo

Antes de las 21H00 de este jueves 8 de noviembre de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción de la legisladora María José Carrión para que la parlamentaria Sofía Espín fundamente sus pruebas y ejerza el derecho a la defensa.

Con 85 votos afirmativos, 1 negativo y 7 abstenciones, la Asamblea Nacional aprueba la moción de @majo_carrion, para que @SofiaEspinRC fundamente sus pruebas y ejerza el derecho a la defensa. Se suspende la sesión 551 del Pleno.

Tras la aprobación, la titular de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, suspendió la sesión que había comenzado desde la tarde y en la que estaba previsto que se resuelva la destitución o de Espín y de la legisladora Norma Vallejo.

Asambleísta María José Carrión propuso moción q posterga en al menos tres días la votación del caso de Sofía Espín. Aprobado el punto la Presidenta de la Asamblea suspendió la sesión. El Correismo rechazó lo actuado. Se reconoce q no había los votos para la destitución.



A Espín se la observa por su visita a la exagente de Inteligencia, Diana Falcón, una de las procesadas por el secuestro a Fernando Balda, en el centro de rehabilitación social de Quito. Vallejo es acusada de supuestos cobros irregulares a su personal.

En cuanto al mecanismo para destituir a un asambleísta, el Pleno definió que para esta decisión se requerirían 91 votos.

En primer lugar, empezaron el análisis del primer informe que corresponde al caso de Espín. Participaron el presidente de la comisión que investigó el accionar de la legisladora como el interpelante Esteban Bernal.

En el momento de su intervención, Sofía Espín insistió en que no existe una figura legal para su sanción. “Los asambleístas, como representantes populares, debemos ser los primeros en ofrecer garantías de nuestras actuaciones. Por supuesto, no es imposible que un asambleísta pueda ser destituido”, dijo.

“Pero es seguro que de suceder se tiene que hacer una manera más rigurosa que la que se ha puesto en práctica por el segundo agente, que es la comisión. Las violaciones a mis derechos. Esta comisión que me juzgó, que lo hizo de manera totalmente injusta y arbitraria me dejaron en indefensión. Vulneraron mi derecho a la defensa y el debido proceso”, aseguró.

Cerca de las 19H19, la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas abrió el debate sobre el informe de la comisión multipartidista que analizó el caso de Espín.

El legislador Esteban Bernal manifestó que “visitar a un privado de la libertad no es malo, no es ilegal, pero resulta que la visitada, la ppl Falcón dice que no fue visita humanitaria sino que fue una visita, según denuncia de la misma privada de la libertad, para ofrecerle asilo en Bélgica, protección de la ONU e inclusive ofrecerle recursos”.

Diferencias en bloques

Previamente, hubo diferencias entre los bloques sobre cómo definir si se destituye o no a un asambleísta. Sofía Espín llegó junto a algunos compañeros de la bancada correísta minutos antes del inicio de la sesióny prefirió no dar declaraciones. Quien no llegó es Norma Vallejo. Su futuro como legisladora es el segundo punto.

Alianza PAIS tomó una decisión al menos sobre una de ellas. “En el un caso, parece que está definido el apoyo nuestro a lo que diga el informe en el tema de Sofía Espín. No se ha definido lo de la otra asambleísta”, indicó Lenin Plaza, de Alianza PAIS.

Así, la situación de Vallejo podría tomar más tiempo; sin embargo, por la destitución de ambas han anunciado su voto CREO, socialcristianos y el BIN.

Pero antes de analizar los informes sobre las asambleístas, se debía definir el mecanismo. El legislador Fernando Flores hizo la propuesta de que sean 91 votos, las dos terceras partes del Pleno. Tuvo el aplauso del correísmo y no los votos de algunos miembros de su movimiento, CREO.

En el BIN también hubo diferencias. Es que ahí proponían mayoría simple, solo la mitad más uno de los presentes.

Al final, la decisión fue tomada: el Legislativo solo podrá destituir a uno de sus asambleístas con 91 votos.