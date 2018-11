7 exfuncionarios de anterior Gobierno, prófugos

Al menos 7 funcionarios de alto nivel del gobierno anterior están prófugos de la justicia, incluido Rafael Correa . Era el 2012 y Pedro Delgado, primo del entonces primer mandatario, era presidente del Banco Central. Fue denunciado públicamente por haber falsificado su título de economista y tras aceptar el delito, huyó del país.

Rafael Correa, quien días antes hasta había realizado un homenaje a Delgado, siguió confiando en su regreso. “Él tiene que volver a dar la cara y si no viene a dar la cara, seremos los primeros en denunciar”, expresó en ese entonces el jefe de Estado.

LEA: Llaman a juicio a expresidente Correa en caso Balda

Se convirtió así en el primer exfuncionario de la década correísta prófugo de la justicia ecuatoriana, cuando se le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito.

El excontralor Carlos Pólit fue acusado de haber recibido más de 6 millones de dólares de la constructora Odebrecht. La orden de detención en su contra se dictó cuando se encontraba en Estados Unidos en junio del 2017 y ya no volvió al país. Enfrenta un juicio por concusión y en su momento aseguró no ser prófugo de la justicia.

“Yo no soy prófugo, yo salí perfectamente por el aeropuerto con mis pasaportes y estaba acá. Yo intenté regresar inmediatamente. Les pedí a la Asamblea para ir a juicio político que me dejen regresar”, dijo Pólit.

Se suma a la lista el exministro de Obras Públicas y secretario del Agua Walter Solís, quien en junio del 2017 conoció de la acusación por peculado en su contra.

Lo mismo pasó con Ramiro González, quien fue ministro de Industrias y presidente del Directorio del IESS, y que en agosto del 2017 dejó el país tras ser acusado por tráfico de influencias.

El expresidente Correa, quien vive en Bélgica, también tiene la condición de prófugo ya que sobre él pesa una orden de prisión en el caso de secuestro de Fernando Balda. Desde el inicio del caso se negó a comparecer al proceso.

En el mismo caso tiene orden de prisión el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, quien vive en España. Él también enfrenta una investigación por peculado.

LEA: Gobierno intenta frenar asilo a Fernando Alvarado

En la lista de prófugos también se encuentra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien en octubre se despojó del grillete electrónico y habría salido del país para no enfrentar el juicio por peculado en su contra. También negó su condición de prófugo. “Y no es que yo estoy prófugo de la justicia. No, por favor no. A mí me prohibieron salir del país, he roto esa medida cautelar”, aseguró.

Caso particular es el del exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien tiene 4 sentencias en su contra por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho y delincuencia organizada.

Las sentencias tienen relación con actos de corrupción en la petrolera. Estuvo prófugo hasta agosto del 2017 en Estados Unidos, pero fue traído de vuelta tras un acuerdo con autoridades del actual gobierno.