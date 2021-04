El proceso de transición comenzó, y la paridad de género quedó de lado. Las fotos oficiales difundidas por Presidencia dejaron ver el rostro vigente de la política ecuatoriana: una mesa larga, a los lados hombres de traje, sentados, prestando atención a la cabeza, era la mesa donde se toman las decisiones, la mesa de trabajo, donde la voz de ninguna mujer se escuchó.

Esa fue la postal que dejó la primera cita en Carondelet, ayer 19 de abril, entre el presidente saliente, Lenín Moreno, con el mandatario electo Guillermo Lasso, donde mantuvieron una reunión para la entrega de información sobre las condiciones del país. A pesar de que más del 50% de la población de Ecuador son mujeres, en ambas comisiones se vio el mismo escenario: solo hombres. El gabinete de Lasso estuvo compuesto por: Juan Carlos Holguín, Iván Correa, al cual también se unió Aparicio Caicedo, y Heinz Moeller Gilbert. Mientras que, en el equipo del presidente saliente sus funcionarios: Andrés Isch, Jorge Wated, Manuel Mejía, y Gabriel Martínez.

La foto que si se tiñe de blanco y negro podría pertenecer a otro siglo, evidencia una vez más la casi nula participación de las mujeres en espacios de poder . Una realidad que no es local, pues incluso l ograr la igualdad de género, es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, "las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político", se señala en el quinto objetivo. participación de las mujeres en espacios de poderograr la igualdad de género,es uno de los"las mujeres siguen estandode liderazgo político", se señala en el quinto objetivo.

¿Dónde están las mujeres? se preguntaba una usuaria en Twitter respecto a la foto. Para Wilma Andrade, asambleísta electa de Izquierda Democrática, la postal es un espejo de lo que sucede en el día a día en el harén político, "no pasa solo en esta reunión conformada por las mesas de transición, pasa en general, en los partidos, en las reuniones de los bloques legislativos, en los directorios de empresas públicas o privadas, en la configuración de un gabinete", describe.

Es que los ejemplos sobran. Sin duda, otra fotografía plasmada en el imaginario ecuatoriano, fue la papeleta electoral, de los 16 binomios presidenciales solo hubo una mujer presente, Ximena Peña de Alianza País. Aunque el debate suele caer en un espiral numérico, el tema no se trata de cuotas de género, recalca Mónica Banegas, directora de la Fundación Haciendo Ecuador y del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, "el mérito no es cuestión de género, pero creemos que la participación debe ser en equidad de condiciones, no buscar espacios por ser mujeres, pero que el hecho de ser mujeres no les impida llegar a estos espacios", resalta.

Andrade agrega otro aspecto: "solamente cuando hay Ley, la participación de las mujeres se hace evidente". De hecho, en las reformas del Código de la Democracia de 2020 se dispuso un porcentaje mínimo de listas lideradas por candidatas, el cual estipula un avance de forma progresiva: 15 % para los comicios de 2021, 30% para los de 2023, y en el 2025 será el 50%. "Es una brecha muy amplia y eso exige que las mujeres debemos luchar por esos espacios en la toma de decisiones, y buscar equidad en la participación política", impulsa Andrade.

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 9, 2021

Tiempo de acciones

La campaña electoral terminó, y las promesas deben o deberían traducirse en acciones. En la segunda vuelta, Guillermo Lasso, apostó todos sus esfuerzos para captar a ese electorado que había mantenido al margen, él mismo lo reconoció: "he escuchado su pedido de que incluya sus causas: el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y los derechos humanos", publicó en un tuit.

Para Banegas, es tiempo de que aquello se cumpla "durante su campaña electoral él (Lasso) habló del esfuerzo doble que significa para las mujeres atender su vida privada y conseguir éxito en la vida pública, debe pasar del dicho al hecho y demostrar que va a gobernar en equidad de condiciones con las mujeres".

Aún el país está a la espera de que Lasso vaya revelando los nombres de su gabinete, el cual prometió será diverso. Frente a ello, el liderazgo y participación política de las mujeres es, según la ONU, "fundamental para fortalecer la democracia y la gobernabilidad" de un país. Eso incluye aplicar su propio eslogan: “encontrar” a hombres y mujeres en espacios de toma de decisiones.