Frente al Ambiente para estos comicios impulsó la iniciativa llamada ‘Verdescopio’ creada para evaluar las propuestas de los aspirantes a Carondelet con el fin de "educar a la ciudadanía e identificar quienes son verdes, preocupantes o tóxicos para el ambiente". Greene explica que fueron evaluados sus planes de gobierno, entrevistas en medios y respuestas a preguntas que el colectivo envió. El colectivopara estos comicios impulsó la iniciativa llamadacreada para evaluar las propuestas de los aspirantes a Carondelet con el fin de "educar a la ciudadanía e identificar quienes son verdes, preocupantes o tóxicos para el ambiente". Greene explica que fueronentrevistas en medios y respuestas a preguntas que el colectivo envió.

Entre las propuestas de Lasso figuran la minería legal y sustentable, renegociar contratos petroleros (no explica cómo), energías limpias, aplicar un Plan Nacional de Forestación y Reforestación, “el plan de gobierno en primera vuelta de Lasso no es ecologista, es más bien extractivita, plantea el desarrollo económico a través de la extracción de petróleo y minería”. De hecho, Lasso señala que Ecuador no se puede dar "el lujo" de mantenerlos bajo tierra. Sin embargo, en la carrera hacia el 11 de abril, reconoce Greene que el candidato de CREO se ha comprometido con otros puntos importantes como: “la consulta sobre el Yasuní, los derechos de los pueblos indígenas, y la consulta para los conflictos socio ambientales”.

Por su parte, el candidato de la bancada naranja, en su plan de gobierno las propuestas sobre el tema abundan. De hecho, plantea una estrategia Nacional de Cambio Climático, la reducción de emisiones de gases, producción de autos eléctricos, minería inversa, “su plan de gobierno es mucho mejor en cuanto al tema ambiental, sin embargo, no ha sido crítico con las acciones de su predecesor (Rafael Correa) y además, Rabascal en declaraciones ha expuesto su postura a favor de la minería ”, destaca que debido a la herencia que cargar a cuesta, no hay garantías de que haya relación entre lo que dice su plan y las acciones a tomar. Greene, también recuerda que fue en el gobierno de Correa, que después de eliminar la Iniciativa Yasuní-ITT autorizó la explotación del bloque 43, ITT.