El luchador de la UFC, Chris Weidman, publicó en sus cuentas de redes sociales las radiografías de su pierna, antes y después de ser operado de urgencia.

En el evento UFC 261, el peleador de 36 años sufrió una terrible fractura en pleno combate ante Uriah Hall. El video que dio la vuelta al mundo, mostró cómo el estadounidense trató de dar una patada en la pierna a su rival, pero terminó con una de las fracturas más fuertes en la historia del deporte.

Inmediatamente fue trasladado al hospital para ser operado de urgencia. Ahora, compartió compartió una publicación sobre su cirugía, donde se observan los huesos rotos en las radiografías.

"Antes y después de las radiografías de esta pesadilla. Un agradecimiento especial al Dr. Gitlin por realizar una cirugía exitosa y ser tan útil durante todo el proceso", escribió Weidman.

El momento de la lesión, a continuación:

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3

— danawhite (@danawhite) April 25, 2021