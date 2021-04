¿Habrá revancha entre 'Chito' Vera y O' Malley?

El peleador ecuatoriano de la UFC, Marlon 'Chito' Vera, habló en su cuenta de Twitter sobre la posibilidad de volver a pelear con Sean O'Malley.

En la red social, un usuario le pregunto si se enfrentaría una vez más con el peleador estadounidense, a lo que Vera respondió: "El no aceptó. Me ofrecieron, dije que sí y hubo silencio de su parte".

El 15 de agosto del 2020, 'Chito' venció a O'Malley por nocaut técnico a los 4:40 del primer round del UFC 252. Unos meses después, Vera luchó con José Aldo, leyenda de las Artes Marciales Mixtas.

He declined. I got offered, said yes and silence from him. https://t.co/6UqN371M2a

— Chito Vera (@chitoveraUFC) April 11, 2021