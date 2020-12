'Chito' Vera: "Gracias a todos por su apoyo"

"Gracias a todos por su apoyo", escribió en su cuenta de Twitter el luchador ecuatoriano de la UFC, Marlon 'Chito' Vera, tras perder por decisión unánime la pelea ante el brasileño José Aldo.

En su mensaje, 'Chito' añadió que se "encargará de los pequeños detalles" ocurridos durante el tercer asalto de este encuentro disputado la noche de este sábado 19 de diciembre en Las Vegas, Estados Unidos.

