UFC: "Chito" Vera pierde pelea ante José Aldo

El luchador ecuatoriano Marlon "Chito" Vera (28) perdió la pelea de UFC ante el brasileño José Aldo (34), disputada la noche de este sábado 19 de diciembre en Las Vegas, Estados Unidos.

La pelea estuvo pareja hasta el segundo round. Ya en el tercer y último asalto, el brasileño dominó al ecuatoriano tras un prolongado agarre del cual el "Chito" no se pudo aflojar.

La pelea inició a las 21:05 y concluyó cerca de las 21:20. Por decisión de los jueces, Aldo se alzó con el título.

A pesar de la derrota contra José Aldo, Vera culminará dentro del ranking de los pesos gallos del UFC (15) en el 2020, por lo que el manabita culmina entre los mejores de su categoría.

Esta fue la última pelea de la temporada del "Chito".

