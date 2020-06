Dos jugadores de los Brooklyn Nets de la NBA dieron a conocer este lunes que contrajeron coronavirus, el base Spencer Dinwiddie y el pívot DeAndre Jordan, quien confirmó que será baja en la reanudación de la temporada el 30 de julio.

Jordan, de 31 años, fue informado la noche del domingo que dio positivo en un control de COVID-19 al que se sometió al regresar a Nueva York para preparar el reinicio de la campaña, que se celebrará a puerta cerrada en el complejo deportivo de Disney World (Orlando).

"Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada", avanzó en Twitter el pívot All-Star, quien en su primera temporada en Brooklyn promedió 8,3 puntos y 10 rebotes en 22 minutos por partido.

Por su parte, Dinwiddie explicó que su positivo también ocurrió en uno de los controles a su vuelta a Nueva York.

"Dado que he experimentado síntomas, incluyendo fiebre y tensión en el pecho, no está claro si podré participar en Orlando", dijo el base en declaraciones al medio digital The Athletic.

Dinwiddie, de 27 años, estará en cuarentena durante las próximas dos semanas y después será reevaluado.

El base ha sido una pieza clave para que los Nets estén cerca de sellar el boleto para los playoffs, superando las prolongadas ausencias de sus dos grandes estrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving. En 64 partidos, Dinwiddie promedió 20,6 puntos, 6,8 asistencias y 3,5 rebotes.

Situados en la séptima plaza de la Conferencia Este, los Nets ya contaban con las bajas para Orlando de Durant, Irving y el novato Nicolas Claxton, todos ellos por lesión, y del alero Wilson Chandler, quien el sábado renunció a concentrarse en Disney World para permanecer junto a su familia.