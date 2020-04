Isaiah Chapman, peleador de la empresa Bellator, falleció la noche del martes después de recibir unos disparos afuera de su casa.

Según información de medios locales, la policía llegó a la casa del luchador en Akron y lo encontraron en el piso con heridas de bala. Fue trasladado al hospital, pero murió por el daño que recibió de los disparos.

Chapman inició su carrera de MMA en 2012 y tenía un récord profesional de 9 victorias y 4 derrotas. Su última pelea fue en octubre del año pasado, cuando perdió con Patchy Mix en Bellator 232.

Bellator is saddened by the news of Isaiah Chapman’s passing. Our deepest and most sincere condolences are with his family and friends during this difficult time.



Hit the link below to donate at gofundme.https://t.co/P23ztU6kd5 pic.twitter.com/OCrKpkcn5Y

— BellatorMMA (@BellatorMMA) April 9, 2020