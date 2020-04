Oficial: Wimbledon cancela su edición 2020

La página oficial de Wimbledon dio a conocer que la edición 134 del torneo ha sido cancelada "debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus". Se disputará del 28 de junio al 11 de julio del 2021.

"Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que hacen que Wimbledon suceda: público, jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad con los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global", explican en el comunicado.

Este campeonato se iba a disputar del 29 de junio al 12 de julio de este año, pero el brote del COVID-19 obligó a tomar esta medida para la seguridad de todos los participantes.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020