El Comité Olímpico Internacional y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dieron a conocer las nuevas fechas para el evento que tuvo que ser aplazado por la pandemia del coronavirus.

En la página web oficial, comunicaron que los Juegos Olímpicos van a realizarse del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y los Juegos Paralímpicos se van a realizar del 24 de agosto al 5 de septiembre del mismo año.

"Las nuevas fechas dan a las autoridades de salud y a todos los involucrados en la organización de los Juegos el tiempo máximo para lidiar con el panorama en constante cambio y la interrupción causada por la pandemia de COVID-19", explican.

