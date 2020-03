Roland Garros aplaza su edición 2020

El Roland Garros, reconocido torneo de tenis, anunció en sus redes sociales que aplazará su edición de este año por la pandemia del coronavirus. Debía disputarse del 24 de mayo al 7 de junio.

En un comunicado escribieron: "El mundo entero está afectado por la crisis de salud pública relacionada con COVID-19. Para garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados en la organización del torneo, la Federación Francesa de Tenis tomó la decisión de celebrar la edición 2020 de Roland-Garros del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020".

Francia tiene un total de 6650 casos confirmados de coronavirus y un total de 148 muertos.

The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA

