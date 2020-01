Richard Carapaz ya luce la camiseta de INEOS

Richard Carapaz ya puede lucir su nuevo maillot del Team Ineos a partir del 1 de enero, también el español Carlos Rodríguez y el colombiano Brandon Rivera, así como el australiano Rohan Denni, sus nuevos ciclistas.

Carapaz deja así atrás una etapa de tres temporadas en el Movistar Team. El ecuatoriano ha crecido hasta alcanzar el triunfo en el Giro de Italia. Con 26 años, llega en la edad ideal al Ineos.

El conjunto británico también ha fichado a jóvenes talentos, es el caso de Carlos Rodríguez (2001), desde la Fundación Contador amateur, y Brandon Rivera (1996) compañero y amigo de Egan Bernal.

New Year's Day is new kit day!



1/2 pic.twitter.com/mKAggOi3is

— Team INEOS (@TeamINEOS) January 1, 2020