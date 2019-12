Mayweather podría aparecer en la UFC en 2020

Floyd Mayweather, leyenda del boxeo estadounidense, anunció que saldrá de su retiro 2020 y su regreso podría ser en un evento de la UFC.

El presidente de la empresa de Artes Marciales Mixtas, Dana White, reveló que llegó a un acuerdo verbal con el boxeador. "Veamos cómo se desarrollan los próximos meses. Podríamos estar haciendo algo divertido, probablemente. Creo que si todo sale bien, Floyd y yo estaríamos haciendo algo en octubre o noviembre", mencionó.

Este no es el primer contacto de Mayweather con la UFC. En 2017, se enfrentó en una pelea de box con Conor McGregor, donde terminó llevándose la victoria por K.O técnico en el décimo asalto.

