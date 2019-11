El médico decidió que Nate Díaz no podía continuar peleando en UFC 244 ante Jorge Masvidal, debido a las heridas que tenía en la cara. Muchos están de acuerdo, muchos otros no. La verdad es que lucían fatal en televisión y no lo hacen mejor una vez cosidas.

“Los cortes son mucho peores que como se veían en televisión. Respeto para Nate por presionar al médico para continuar peleando”.

Afortunadamente, parece que Díaz no va a tener mayores problemas y se recuperará de cara a su vuelta al octágono el próximo año. ¿Tendrá una revancha contra Masvidal?