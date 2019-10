Iguodala firmará con Los Lakers según ESPN

El alero Andre Iguodala está siendo protagonista de uno de los culebrones de la NBA, pero parece que su futuro está cerca de definirse ante las últimas informaciones que llegan desde Estados Unidos.

Iguodala forma parte de la plantilla de los Memphis Grizzlies, después de que los Golden State Warriors lo enviaran a la franquicia de Tennessee para contar con espacio salarial suficiente para renovar a Klay Thompson, pero el veterano jugador está apartado del equipo y no ha hecho la pretemporada después de que los Grizzlies no estén dispuestos a pagar los 17,2 millones de dólares que tiene pendientes de cobrar esta próxima temporada.

Ante esta situación, Iguodala está a la espera de que los Memphis Grizzlies lo ‘corten’ y pueda ser libre para definir su futuro, que todo indica que será vestir la camiseta púrpura y oro de Los Angeles Lakers.

“Se irá a los Lakers. Cuatro jugadores distintos me han dicho lo mismo ya. Todos los jugadores con los que hablo me dicen eso”, apuntó el periodista Jackie MacMullan, de la ‘ESPN’, aunque el acuerdo todavía no es oficial.

De confirmarse la llegada de Andre Iguodala a Los Angeles Lakers, la franquicia californiana contaría con un secundario de lujo y con mucha experiencia para intentar lograr el anillo de la NBA. Seguro que LeBron James y Anthony Davis están esperando con ganas que se concrete el fichaje.