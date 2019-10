Correa ya se pone de pie

Poco a poco, paso a paso, el piloto estadounidense-ecuatoriano Juan Manuel Correa prosigue su lento proceso de recuperación tras el terrible accidente en la F2 en Spa que le costó la vida al francés Anthoine Hubert.

En el vídeo que ha hecho público el propio piloto se observa cómo se pone de pie por primera vez, casi un mes después, tras varios días en coma inducido y una peliaguda operación de 17 horas para salvarle la pierna derecha."Me da un poco de miedo estar de pie, esto es horrible", se oye a Correa con los médicos, antes de volver a tumbarse con un complejo sistema de retención en su pierna.

En el hospital, correa ha recibido la visita de Alexander Albon, piloto de Red Bull, y amigo personal.

Step by step...



Great to see Juan Manuel Correa back on his feet for the first time since his accident #StayStrongJM @JMCorrea__ @FIA_F2 pic.twitter.com/5hTl8zJrGC

— Formula 1 (@F1) October 24, 2019